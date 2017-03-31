Outcast: Second Contact перенесли на осень 2017 года

Компания Bigben Interactive сообщила, что не успевает сделать ремейк Outcast во время (изначально проект собирались выпустить в марте), поэтому переносит игру на осень 2017-го года. При разработке Outcast: Second Contact для PC, PS4, Xbox One авторы столкнулись с некоторыми техническими проблемами и хотят устранить их. На это нужно время.

На а для того, чтобы фанатам не было так грустно ждать ремейк любимой игры, разработчики представили дебютный трейлер.