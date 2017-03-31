Игры серии «Ведьмак» разошлись тиражом более 25 миллионов копий

Сообщается, что ролевые игры серии «Ведьмак» разошлись в количестве 25 миллионов копий. А одна только «Ведьмак 3», вышедшая в мае 2015-го года, принесла более 200 миллионов евро.

В 2016-ом году компания CD Projekt заработала на 25% больше, чем в 2015-ом и благодаря финансовым успехам последних нескольких лет, заявляют сами разработчики, они смогут расширить студию и создать нечто еще более амбициозное, чем третий «Ведьмак».

На данный момент ключевыми разработками являются Cyberpunk 2077 и «ГВИНТ».

«На протяжении многих лет приоритетом для нас оставалось качество — мы всегда концентрировали внимание на небольшом количестве проектов. Продажи серии The Witcher доказывают, что наш подход оказался верным. В этом году мы продолжим расширять вселенную The Witcher – это год ГВИНТА. Мы даже готовим турнир с призовым фондом в 100 000 долларов».  

Источник
VG247
Теги
игры The Witcher

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