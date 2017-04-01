NVIDIA представила игрового помощника GeForce GTX G-Assist

Компания NVIDIA представила новую разработку, игрового помощника GeForce GTX G-Assist, который призван поднять геймплей на новый уровень с помощью автономного искусственного интеллекта. 

Устройство предназначено для увлеченных геймеров и позволяет продолжить битву даже тогда, когда вам временно приходится отлучиться от компьютера. Утверждается, что система GeForce Assisted Gameplay уже умеет побеждать в 10 080 играх. 

  • GeForce GhostPlay: Позволяет компьютеру самому играть за вас, копируя ваш стиль и уровень игры, пока вы заняты какими-то делами (например, готовите покушать или идете открыть дверь). 
  • Boss Boost: Режим можно включить один раз за игру. Помогает победить даже самых страшных боссов, вроде Безымянного Короля в Dark Souls 3. 
  • NVIDIA Nurture: Система автоматической доставки пищи и напитков GeForce GTX Energy. 
  • GeForce GameTrain: Помогает быстрее прокачать персонажа и дойти до последних уровней. 

GeForce GTX G-Assist должен появиться в самое ближайшее время. Цены назовут позднее.

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