NVIDIA представила игрового помощника GeForce GTX G-Assist

Компания NVIDIA представила новую разработку, игрового помощника GeForce GTX G-Assist, который призван поднять геймплей на новый уровень с помощью автономного искусственного интеллекта.

Устройство предназначено для увлеченных геймеров и позволяет продолжить битву даже тогда, когда вам временно приходится отлучиться от компьютера. Утверждается, что система GeForce Assisted Gameplay уже умеет побеждать в 10 080 играх.

GeForce GhostPlay: Позволяет компьютеру самому играть за вас, копируя ваш стиль и уровень игры, пока вы заняты какими-то делами (например, готовите покушать или идете открыть дверь).

Boss Boost: Режим можно включить один раз за игру. Помогает победить даже самых страшных боссов, вроде Безымянного Короля в Dark Souls 3.

NVIDIA Nurture: Система автоматической доставки пищи и напитков GeForce GTX Energy.

GeForce GameTrain: Помогает быстрее прокачать персонажа и дойти до последних уровней.

GeForce GTX G-Assist должен появиться в самое ближайшее время. Цены назовут позднее.