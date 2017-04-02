Разработчики The Legend of Zelda: Breath of the Wild рассказали о своих любимых героях
Создатели The Legend of Zelda: Breath of the Wild поделились видео, в котором рассказали о своих любимых персонажах, моментах и локациях в игре.
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Эйдзи Аонума, продюсеру сериала, больше всего среди персонажей нравится старик в самом начале;
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Руководитель разработки Хидемару Фудзибаяси восхищен Урбосой;
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Звукорежиссер Хадзиме Вакай любит Ревали;
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Арт-директор Сатору Такиваза уверен, что самым ярким персонажем является Волк Линка.
Напоминаем, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild поступила в продажу 3 марта 2017-го года на платформах Nintendo Switch и Nintendo Wii U. Игра стала одной из самых высокооцененных в истории.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild хвалят за огромный, волшебный, живой мир, колоссальное количество контента, высокую сложность, ярких персонажей, кинематографичность. Большинство журналистов сходятся во мнении, что это лучшая Zelda в истории — Nintendo наконец-то удалось превзойти саму себя и Ocarina of Time.