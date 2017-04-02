Стартовали предзаказы на Dark Souls III: The Fire Fades Edition

Торговые сети начали принимать предварительные заказы на самое полное издание хардкорного ролевого боевика Dark Souls III – Dark Souls III: The Fire Fades Edition. В сборник входит оригинальная игра, все DLC и крупные дополнения, вроде Ashes of Ariandel и The Ringed City. Вариант бокса для России выглядит следующим образом.

Стоимость на Западе составляет 49,99 долларов. Релиз запланирован на 21 апреля 2017-го года для PC, PS4, Xbox One.

Напоминаем, что Dark Souls III от From Software это игра в жанре Action/RPG с открытым миром и высоким уровнем сложности, продолжение культовой саги Dark Souls, известной своей мрачной атмосферой. 

Источник
UK Hardware Info
Теги
игры Dark Souls III

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