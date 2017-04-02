Final Fantasy XV: A New Empire выходит на iOS

Компания Square Enix выпустила ролевую стратегию для мобильных платформ в мире Final Fantasy XV. Новинка получила название Final Fantasy XV: A New Empire. К сожалению, на данный момент она доступна исключительно на территории Новой Зеландии. О релизе в других странах и регионах сообщат позднее.

Над проектом трудилась студия MachineZone, авторы популярнейших Game of War и Mobile Strike.

В A New Empire игрокам предлагается изучить разные королевства, собрать магические ресурсы, сразиться в битвах в реальном времени и построить мощную империю. Сыграть дадут не только за Ноктиса, но и за многих других персонажей Final Fantasy XV. Многочисленные гильдии, монстры и открытый мир прилагаются.

Final Fantasy XV: A New Empire является условно-бесплатной игрой.