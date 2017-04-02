В Hearthstone готовится «Экспедиция в Ун'Горо»

Blizzard намеревается снарядить «Экспедицию в Ун'Горо» в рамках Hearthstone: Heroes of Warcraft уже 6 апреля на платформах iOS, Android, PC, Mac. Разработчики пообещали 135 новых карт, появление дополнительных героев и множество нововведений.

«Экспедиция в УнГоро» - это приключения в джунглях кратере Ун'Горо, встреча с невероятными животными, древними растениями и доисторической магией. С релизом дополнения в Hearthstone начинается новый год, «Год Мамонта».

В Hearthstone игроки собирают колоды карт вокруг героев, каждый из которых представляет собой один из культовых классов персонажей вселенной Warcraft. Пользователи вступают друг с другом в поединки ради славы, удовольствия и шанса выиграть дополнительные карты.