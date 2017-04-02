CD Projekt не исключает появления продолжения «Ведьмака»

Сотрудники студии CD Projekt не исключают возможности создания новой истории в мире «Ведьмака». Президент компании Адам Кичински (Adam Kicinski) говорит: «Ведьмак был задуман, как трилогия, а у трилогии не может быть четвертой части, правильно?». Казалось бы, на этом всё, надежд не осталось.

Но Кичински продолжает: «Мы любим этот мир. Мы потратили на него 15 лет наших жизней и очень много денег. Поэтому мы подумаем».

Впрочем, вероятность того, что нам снова дадут сыграть за Геральта не так велика. Скорее всего, нам расскажут новую историю с новыми персонажами. Также нельзя исключать и отдельной игры о Трисс, Йеннифер или Цири.  

Источник
Escapist Magazine
Теги
игры ведьмак

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