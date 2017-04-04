Состоялся релиз крупнейшего обновление Armored Warfare: Проект Армата

Разработчики танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата сообщили о выходе обновления 0.19. Апдейт уже установлен на основные серверы. По словам разработчиков, это крупнейшее обновление игры. Оно стало результатом многомесячной совместной разработки студии Obsidian Entertainment и Mail.Ru Group.





Главным нововведением патча стал запуск Баланса 2.0 — программы комплексных изменений игровой механики игры во всех ключевых аспектах. Также с выходом 0.19 игрокам стала доступна вторая карта для гибридного режима «Столкновение», PvP-карта «Аламо» и две новых PvE-миссии «Гефест» и «Стена».

Отметим, что в феврале Mail.Ru Group и Obsidian Entertainmen сообщили о полной передаче разработки и развития танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата под крыло игрового направления Mail.Ru Group.