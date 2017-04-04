Batman: Arkham VR выходит на PC

Приключенческий боевик в виртуальной реальности, посвященный приключениям легендарного супергероя Бэтмена, Batman: Arkham VR, больше не является эксклюзивом PlayStation VR (эксклюзивность истекла 31 марта) и перебирается на PC. Об этом сообщает издательство Warner Bros., называя и дату релиза — 25 апреля 2017-го года. Проект запланирован сразу для VR-систем HTC Vive и Oculus Rift.

Основная сюжетная составляющая игры для виртуальной реальность от компании Rocksteady, рассказывающая о похождениях бравого Бэтмена, занимает всего около 60 минут. Однако, по мере прохождения, вы будете натыкаться на дополнительные сцены — их хватит еще на 90 минут. В целом же весь опыт с нахождением всех секретов займет не более 3 часов.

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