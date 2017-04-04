В The Legend of Zelda: Breath of The Wild можно сыграть на PC

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, одна из самых высокооцененных игр в истории, эксклюзивный для Nintendo Switch и Wii U проект, теперь полностью играбельна на персональных компьютерах. Игру можно запустить на эмуляторе Wii U под названием Cemu версии 1.7.4.

Утверждается, что ролик был записан на PC с процессором Intel Core i7-6700K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce GTX 1070 G1 Gaming. Как видите, конфигурация потребовалась весьма продвинутая.

При этом производительность оставляет желать лучшего. Отмечается и большое количество различных глюков. Однако пройти The Legend of Zelda: Breath of The Wild от начала и до конца это не мешает.

Источник
DSOGaming
Теги
игры эмулятор The Legend of Zelda: Breath of the Wild

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