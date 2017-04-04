Для Grand Theft Auto V вышел Crysis-мод

JulioNIB, создатель модов для Grand Theft Auto V, показал свое новое произведение — Crysis Script Mod, который добавляет в игру костюм Номада из боевика Crysis. Речь идет не просто о смене модели персонажа, но и о способностях, вроде высокой скорости, невероятной силы, режима невидимки и повышенной защиты. Оригинальные звуковые эффекты и оружие прилагаются.

Также геймерам предоставляется возможность включить тактический режим в перестрелке. Скачать придется два файла — необходимые для работы мода скрипты и модель костюма.

Источник
Kotaku
Теги
игры CRYSIS Grand Theft Auto V моды

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