Для Grand Theft Auto V вышел Crysis-мод

JulioNIB, создатель модов для Grand Theft Auto V, показал свое новое произведение — Crysis Script Mod, который добавляет в игру костюм Номада из боевика Crysis. Речь идет не просто о смене модели персонажа, но и о способностях, вроде высокой скорости, невероятной силы, режима невидимки и повышенной защиты. Оригинальные звуковые эффекты и оружие прилагаются.

Также геймерам предоставляется возможность включить тактический режим в перестрелке. Скачать придется два файла — необходимые для работы мода скрипты и модель костюма.