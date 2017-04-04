Параметры Xbox Project Scorpio рассекретят до конца недели

Компания Microsoft раскроет подробности о своей следующей игровой приставке под кодовым названием Project Scorpio уже до конце текущей недели, в четверг. Об этом сообщило издание Eurogamer через собственный аккаунт в Twitter.





По словам Eurogamer, они получат эксклюзивный репортаж о Xbox Scorpio. Сообщается, что Microsoft недавно пригласила команду Digital Foundry для обзора внутренних особенностей Project Scorpio и просмотра собственными глазами, как Forza Motorsport 7 запускается в разрешении 4K.

Официальное представление Project Scorpio ожидается 11 июня, к открытию выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе.

Первая официальная информация о Project Scorpio была раскрыта как раз на прошлогодней выставке E3 2016. Как сообщалось тогда, графическая производительность приставки достигает 6 терафлопс, она сможет обрабатывать 4K-игры и высококачественный контент для виртуальной реальности. Выход в продажу Project Scorpio запланирован на рождественский сезон продаж 2017 года.