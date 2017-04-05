BioWare рассказала, каким образом улучшит Mass Effect: Andromeda
Компания BioWare ранее пообещала исправить большинство проблем Mass Effect: Andromeda. Что же, сегодня было выпущено новое заявление: «Прошло две недели после релиза игры. Мы благодарны всем, кто присоединился к приключениям в Андромеде. Теперь игра в ваших руках, однако это лишь начало. Мы уже знаем, что вам нравится, а что нет и понимаем, в каком направлении двигаться дальше. В четверг мы выпустим новый патч, устраняющий технические проблемы и добавляющий улучшения».
Со списком изменений можно ознакомиться ниже:
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Сцены с пилотированием во время полетов между планетами можно пропустить;
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Места для инвентаря станет больше;
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Внешний вид глаз у людей и азари станет красивее;
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Ключи дешифровки подешевеют;
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Синхронизация губ с голосом также станет лучше;
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Анимация исправится;
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Анимация бега также изменится;
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Задержки в мультиплеере станут менее продолжительными;
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Баланс сетевой игры подвергнется доработкам;
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Сюжетные линии некоторых героев улучшатся;
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Игра перестанет вылетать;
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Ошибку невозможности общения с членами команды на новых территориях исправят;
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Исправят ошибку с сохранениями;
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Будет улучшена стабильность.
Разумеется, на этом исправления не закончатся. BioWare продолжит работать над улучшением Mass Effect: Andromeda в ближайшие месяцы.