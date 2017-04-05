BioWare рассказала, каким образом улучшит Mass Effect: Andromeda

Компания BioWare ранее пообещала исправить большинство проблем Mass Effect: Andromeda. Что же, сегодня было выпущено новое заявление: «Прошло две недели после релиза игры. Мы благодарны всем, кто присоединился к приключениям в Андромеде. Теперь игра в ваших руках, однако это лишь начало. Мы уже знаем, что вам нравится, а что нет и понимаем, в каком направлении двигаться дальше. В четверг мы выпустим новый патч, устраняющий технические проблемы и добавляющий улучшения».

Со списком изменений можно ознакомиться ниже:

  • Сцены с пилотированием во время полетов между планетами можно пропустить;

  • Места для инвентаря станет больше;

  • Внешний вид глаз у людей и азари станет красивее;

  • Ключи дешифровки подешевеют;

  • Синхронизация губ с голосом также станет лучше;

  • Анимация исправится;

  • Анимация бега также изменится;

  • Задержки в мультиплеере станут менее продолжительными;

  • Баланс сетевой игры подвергнется доработкам;

  • Сюжетные линии некоторых героев улучшатся;

  • Игра перестанет вылетать;

  • Ошибку невозможности общения с членами команды на новых территориях исправят;

  • Исправят ошибку с сохранениями;

  • Будет улучшена стабильность.

Разумеется, на этом исправления не закончатся. BioWare продолжит работать над улучшением Mass Effect: Andromeda в ближайшие месяцы.  

Источник
VG247
Теги
игры Mass Effect: Andromeda

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