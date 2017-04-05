BioWare рассказала, каким образом улучшит Mass Effect: Andromeda

Компания BioWare ранее пообещала исправить большинство проблем Mass Effect: Andromeda. Что же, сегодня было выпущено новое заявление: «Прошло две недели после релиза игры. Мы благодарны всем, кто присоединился к приключениям в Андромеде. Теперь игра в ваших руках, однако это лишь начало. Мы уже знаем, что вам нравится, а что нет и понимаем, в каком направлении двигаться дальше. В четверг мы выпустим новый патч, устраняющий технические проблемы и добавляющий улучшения».

Со списком изменений можно ознакомиться ниже:

Сцены с пилотированием во время полетов между планетами можно пропустить;

Места для инвентаря станет больше;

Внешний вид глаз у людей и азари станет красивее;

Ключи дешифровки подешевеют;

Синхронизация губ с голосом также станет лучше;

Анимация исправится;

Анимация бега также изменится;

Задержки в мультиплеере станут менее продолжительными;

Баланс сетевой игры подвергнется доработкам;

Сюжетные линии некоторых героев улучшатся;

Игра перестанет вылетать;

Ошибку невозможности общения с членами команды на новых территориях исправят;

Исправят ошибку с сохранениями;

Будет улучшена стабильность.

Разумеется, на этом исправления не закончатся. BioWare продолжит работать над улучшением Mass Effect: Andromeda в ближайшие месяцы.