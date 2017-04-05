NieR: Automata разошлась тиражом более 1 миллиона копий

Компания Square Enix сообщает, что NieR: Automata, вышедшая на PS4 и PC и получившая исключительно высокие оценки в игровых СМИ, разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров. Это касается и физических копий и цифрового издания.

В PlatinumGames рады успеху и обещают улучшать этот необычный проект в будущем. Напомним, что на основе 88 профессиональных обзоров у игры 88 баллов из 100 на сайте Metacritiс.

В Steam стильный боевик также получает в большинстве своем положительные отзывы (почти 90% играющих высказываются «за»).