Activision превратит Call of Duty в кино-франшизу

Activision планирует ворваться на рынок голливудских блокбастеров, запустив Call of Duty в кинотеатрах. Планы наполеоновские — покорить зрителей и создать масштабный киномир, сопоставимый с кино-вселенной Marvel.

У издательства есть идеи и на большие проекты для кинотеатров и на телевизионные сериалы. Утверждается, что в кино будут рассказаны отдельные истории — пересказывать сюжеты игр бесконечного игро-сериала нам не станут.

Работы над сценариями идут давно, есть несколько вариантов — к созданию картин привлечены военные специалисты, ветераны боевых действий. Первый блин, который, надеемся, не окажется комом, собираются выпустить уже в 2018-ом году. Если он окажется успешным, продолжения посыпятся, как из рога изобилия.