Кольца из Dark Souls доступны в реальном мире

Компания Torch Torch из Японии выпускает в продажу мужские и женские кольца, которые фанаты Dark Souls могли видеть на персонажах в игре. В июле в магазинах появится кольцо Серебряной Кошки из серебра 925 пробы. В августе можно будет приобрести кольцо Хавела, также из серебра 925 пробы.

Напоминаем, что кольцо Хавела в Dark Souls геймеры получали за победу над боссом в городе нежити. Кольцо Серебряной Кошки можно было купить у Шалкура в Маджуле за 13 400 душ.

В реальном мире кольца стоят по 171 доллару каждое (меньше 10 000 рублей). Украшения выглядят весьма аутентичными.

Источник
Kotaku
Теги
игры Dark Souls

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