Avalanche может работать над RPG по вселенной Гарри Поттера

Ходят слухи, что компания Avalanche заключила соглашение с Warner Bros. и теперь занимается созданием полноценной AAA RPG во вселенной «Гарри Поттера».

К такому выводу пришли журналисты, изучив список вакансий. Avalanche нужен опытный сценарист, знающий толк в сюжетах для игр и понимающий, что такое «ветвистое повествование, особенно в проектах жанра RPG». Также работу может получить специалист по британской культуре, способный ее реализовать в видеоигре. В описании вакансии указано, что работать предстоит с франшизой, по которой уже выходили и игры и фильмы.

Учитывая, что команде также нужен художник, умеющий работать с движком Unreal Engine 4, то сомнений в том, на какой технологии будет создана новая RPG, не остается.  

Источник
Metro Co Uk
Теги
игры Harry Potter

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