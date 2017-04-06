Каждая Switch обходится Nintendo в 257 долларов

Японцы из Fomalhaut известны тем, что разбирают различные устройства для определения стоимость их производства. Недавно в их руки попала игровая приставка Nintendo Switch. Разобрав ее и изучив компоненты, специалисты пришли к выводу, что каждая Switch обходится производителю в 257 долларов. Таким образом, розничная цена в 300 долларов кажется более чем оправданной.

В Fomalhaut также предположили, что консоль ожидает светлое будущее, к концу 2018-го года она разойдется тиражом свыше 30 000 000 экземпляров.

В России за приставку просят 22 499 рублей за комплект с набором серых контроллеров Joy-Con или с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.

Отдельно можно купить контроллер Nintendo Switch Pro за 4 499 рублей, подзаряжающий держатель Joy-Con за 1 999 рублей, а также чехол и защитную пленку для Nintendo Switch за 1 499 рублей.

Источник
My Nintendo News
Теги
игровые приставки Nintendo Switch

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