Для Xbox Scorpio могут выпустить специальную версию The Witcher 3

Знаменитый инсайдер shinobi602, который ошибается редко, заявил, что Xbox Scorpio это действительно очень мощная приставка, способная запускать почти все игры в 4K с высочайшей детализацией. Кроме того, он уверен, что на Xbox Scorpio игры с Xbox 360 по программе обратной совместимости будут работать намного лучше, чем на Xbox One.

А редактор сайта Windows Central заявил, что в числе игр с апдейтами под производительную консоль окажется The Witcher 3: Wild Hunt. Любопытно, что поляки из CD Projekt RED не стали выпускать патч для PlayStation 4 Pro. Впрочем, судя по доступной информации, Scorpio система куда более мощная.

Также сообщается, что размеры устройства будут небольшими — даже меньше, чем у Xbox One S. 

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игры Xbox Scorpio

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