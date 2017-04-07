Анонсированы новые игры Naruto

В японском издании Weekly Jump произошел анонс сразу двух новых игровых проектов франшизы Naruto – сборника Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy и совершенно новой игры Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

В сборник Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy водйут Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 и Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 со всем дополнительным контентом, выпущенным ранее. В Японии набор ожидается только для PlayStation 4, на Западе скорее всего появится и на Xbox One с PC.

Что касается новой игры Naruto to Boruto: Shinobi Striker, то никаких подробностей о ней пока нет.  

Источник
Gematsu
Теги
игры Naruto

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