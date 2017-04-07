В Square Enix считают Nintendo Switch важнее Xbox One

Руководитель Square Enix Йосуке Мацуда (Yosuke Matsuda) поделился планами главного производителя японских ролевых игр на будущее. Так, издательство собирается выпускать игры и на Nintendo Switch, и на Xbox Scorpio и даже на PC. Тем не менее, в 2017-ом году основное внимание из упомянутой выше «троицы» будет уделено конкретно Switch.

Впрочем, до сих пор японцы из Square Enix не анонсировали ни одного крупного эксклюзива для новой приставки. Речь идет лишь о сборнике ретро-RPG Seiken Densetsu Collection (релиз запланирован на 1 июня этого года) и мультиплатформенных проектах.

Вероятно, множество анонсов следует ожидать на E3 2017.   

Источник
Wccftech
Теги
игры Square Enix

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