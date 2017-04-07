Sony пытается найти новые способны для продвижения PlayStation VR

В Wall Street Journal, сославшись на некие источники, которым можно верить, сообщают, что в Sony недовольно скоростью распространения PlayStation VR на рынке. Японцы рассчитывали на больший успех и теперь пытаются найти новые способы для продвижения устройства.

Предположительно Sony в будущем заключит партнерские соглашения со сторонними компаниями и начнет устанавливать свой «шлем» в развлекательных центрах и торговых сетях. Изначально эксперимент будет проводиться в Японии.

Таким образом, в Sony надеются повысить интерес геймеров к виртуальной реальности, которая, по состоянию на февраль 2017-го года, разошлась в количестве всего 900 тысяч с небольшим экземпляров.