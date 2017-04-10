Началась продажа билетов на ИгроМир и Comic Con Russia 2017

Организаторы международной игровой выставки ИгроМир сообщили о начале продаж билетов на ИгроМир и фестиваль Comic Con Russia в 2017 года.


Напомним, ИгроМир 2017 и Comic Con Russia 2017 пройдут с 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Москве. Это будет уже двенадцатая выставка ИгроМир с момента ее запуска в 2006 году, а также четвертый Comic Con Russia.

Билеты на Игромир 2017 и Comic Con Russia 2017 можно заказать через билетного оператора TicketPlan.ru, непосредственно на сайте выставки ИгроМир и сайте фестиваля Comic Con Russia, а также на сайте билетного оператора Сoncert.Ru, Яндекс Афише, Афише Рамблера и магазинах Евросеть.

Специальная цена единых билетов на выставку «Игромир 2017» и Comic Con Russia 2017, действующая на ограниченное количество билетов в предварительной продаже:

  • Билет на пятницу, 29 сентября — 900 рублей;
  • Билет на субботу, 30 сентября — 1300 рублей
  • Билет на воскресенье, 1 октября — 1100 рублей;
  • VIP-билет — 7000 рублей.
Источник
ИгроМир
Теги
Россия игра выставка игромир Comic Con

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