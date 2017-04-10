В BioWare могут работать над Star Wars: Knights of the Old Republic III

Ходят слухи, что компания BioWare работает над перерождением ролевой серии Star Wars: Knights of the Old Republic или даже над продолжением оригинальной дилогии.

Инсайдер Лайм Робертсон (Liam Robertos) с сайта Unseen 64 утверждает, что разработчики сначала раздумывали о ремейке, но потом решили выпустить кое-что другое — вполне возможно, что речь идет о полноценной третьей части. Или же вовсе о перезапуске сериала с новыми историями и героями.

«Я узнал, что BioWare Austin трудится над играми франшизы Star Wars. Заниматься этой вселенной они будут еще какое-то время в будущем. То, что они сейчас делают — и я практически уверен в своих словах — это перерождение Knights of the Old Republic. Не знаю, когда выйдет первая игра, но она довольно долго находится в разработке. Я слышал, что это не ремейк, хотя изначально именно таковым проект и задумывался». 

Источник
SWGamesOutpost
Теги
игры Star Wars: Knights of the Old Republic

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