В NPD высказались на тему будущих продаж Xbox Scorpio

Аналитики из NPD Group считают, что в этом году у Xbox Scorpio есть все шансы продаться в США лучше, чем PlayStation 4. Эксперты оптимистично настроены по отношению к будущей самой мощной игровой системе в истории индустрии, даже несмотря на то, что считают, что в общем и целом она направлена на довольно узкую аудиторию. И все-таки в будущем, по мнению специалистов, все решат игры: «Какой бы мощной не была приставка, все решает контент. Если его не будет, то Scorpio не добьется успеха».





В DFC Intelligence, в отличие от NPD, считают, что консоль Scorpio попросту не нужна аудитории, а Microsoft ориентируется не на то, на что следовало бы — на людей, которым интересны «голые» характеристики, а не игры: «Xbox One постепенно теряет популярность. Все больше и больше разработчиков отказываются выпускать игры для этой системы. Scorpio же является всего лишь его более мощной версией, поэтому общая тенденция вряд ли изменится».

Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray. Разработчики игр смогут задействовать только 8 ГБ видеопамяти, поскольку 4 ГБ отведены на системные нужды. При этом существующие игры в качестве 1080p приставка сможет преобразовать так, чтобы игра хорошо смотрелась на 4K-телевизоре.