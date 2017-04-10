Uncharted 4 получил главную награду BAFTA 2017

На церемонии награждения BAFTA 2017 главной игрой была названа Uncharted 4: A Thief's End, которая уже успела получить множество призов в самых разных конкурсах. Очередная награда «Игра года», впрочем, лишней для Naughty Dog явно не будет. Uncharted 4 обошла таких конкурентов, как Firewatch, Inside (впрочем, эта игра заслужила аж 4 награды в других номинациях), Overwatch, Titanfall 2 и Stardew Valley.

  • Игра года: Uncharted 4: A Thief’s End
  • Игровое искусство: Inside
  • Приз за звук: The Last Guardian
  • Лучшая игра из Британии: Overcooked
  • Дебют года: Firewatch
  • Развивающаяся игра года: Rocket League
  • Лучшая семейная игра: Overcooked
  • Лучший дизайн: Inside
  • Инновации: That Dragon Cancer
  • Лучшая мобильная игра: Pokemon GO
  • Лучшая многопользовательская игра: Overwatch
  • Лучшая музыка: Virginia
  • Лучший сюжет: Inside
  • Лучший новый проект: Inside
  • Лучший актёр: Cissy Jones – Firewatch (за роль Делайлы)
  • Лучший киберспортивная игра: Clash Royale
  • Самая необычная игра: Among the Stones
Источник
Gizmodo
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игры BAFTA

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