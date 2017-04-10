Uncharted 4 получил главную награду BAFTA 2017
На церемонии награждения BAFTA 2017 главной игрой была названа Uncharted 4: A Thief's End, которая уже успела получить множество призов в самых разных конкурсах. Очередная награда «Игра года», впрочем, лишней для Naughty Dog явно не будет. Uncharted 4 обошла таких конкурентов, как Firewatch, Inside (впрочем, эта игра заслужила аж 4 награды в других номинациях), Overwatch, Titanfall 2 и Stardew Valley.
- Игра года: Uncharted 4: A Thief’s End
- Игровое искусство: Inside
- Приз за звук: The Last Guardian
- Лучшая игра из Британии: Overcooked
- Дебют года: Firewatch
- Развивающаяся игра года: Rocket League
- Лучшая семейная игра: Overcooked
- Лучший дизайн: Inside
- Инновации: That Dragon Cancer
- Лучшая мобильная игра: Pokemon GO
- Лучшая многопользовательская игра: Overwatch
- Лучшая музыка: Virginia
- Лучший сюжет: Inside
- Лучший новый проект: Inside
- Лучший актёр: Cissy Jones – Firewatch (за роль Делайлы)
- Лучший киберспортивная игра: Clash Royale
- Самая необычная игра: Among the Stones
ИсточникGizmodo