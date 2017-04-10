Uncharted 4 получил главную награду BAFTA 2017

На церемонии награждения BAFTA 2017 главной игрой была названа Uncharted 4: A Thief's End, которая уже успела получить множество призов в самых разных конкурсах. Очередная награда «Игра года», впрочем, лишней для Naughty Dog явно не будет. Uncharted 4 обошла таких конкурентов, как Firewatch, Inside (впрочем, эта игра заслужила аж 4 награды в других номинациях), Overwatch, Titanfall 2 и Stardew Valley.

Игра года: Uncharted 4: A Thief’s End

Игровое искусство: Inside

Приз за звук: The Last Guardian

Лучшая игра из Британии: Overcooked

Дебют года: Firewatch

Развивающаяся игра года: Rocket League

Лучшая семейная игра: Overcooked

Лучший дизайн: Inside

Инновации: That Dragon Cancer

Лучшая мобильная игра: Pokemon GO

Лучшая многопользовательская игра: Overwatch

Лучшая музыка: Virginia

Лучший сюжет: Inside

Лучший новый проект: Inside

Лучший актёр: Cissy Jones – Firewatch (за роль Делайлы)

Лучший киберспортивная игра: Clash Royale

Самая необычная игра: Among the Stones