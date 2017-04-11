Представлен вступительный ролик Warhammer 40,000: Dawn of War III

Серия Warhammer 40,000: Dawn of War всегда славилась мощными вступительными роликами, эпичность которых буквально зашкаливали. Традиция не нарушается и в третьей части, которая выходит эксклюзивно на PC уже 27 апреля 2017-го года. Знакомство с миром бесконечных войн на разных плаетах вы можете начать уже сейчас, ниже:

Подходящее, довольно мрачное, настроение видео создает на ура. Габриэль Ангелос и «Кровавые Ворноы» в центре внимания.

Действие Warhammer 40000: Dawn of War III разворачивается во вселенной Warhammer 40000 и сохраняют ее атмосферу. В трейлере можно пронаблюдать битву космодесанта, эльдаров и орков. Разработка ведется в сотрудничестве с Games Workshop, издателем культовой настольной игры-варгейма Warhammer 40000.

Как отмечают создатели, Dawn of War III сочетает лучшие черты предшественников — размах оригинального Dawn of War с вариативностью Dawn of War II и его подходом к роли героев на поле битвы.

Источник
DualShockers
Теги
игры Warhammer 40 000: Dawn of War 3

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