Появилась информация Nioh: Dragon of the North

Компания Koei Tecmo рассказала о дополнении Dragon of the North к популярному хардкорному боевику Nioh. Первое сюжетное и первое же платное DLC привнесет в игру бесплатный PvP-режим, а также новые виды оружия, новые сценарии, дополнительных персонажей, духов-хранителей, эксклюзивные арены и многое другое.

События развернутся после завершения основной сюжетной линии в отдаленной провинции Японии, над которой властвует Токугава. Здесь ощущается сильное присутствие потусторонних сил — и с этим предстоит разбираться игроку.

Релиз Dragon of the North состоится 2 мая 2017-го года. В будущем игроков ожидают еще два сюжетных дополнения — Defiant Honour и Bloodshed's End.