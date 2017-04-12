В Японии снова стартовали продажи «Тамагочи»

«Тамагочи» — устройство, которое Bandai изначально выпустила в далеком 1996-ом году и которое буквально «взорвало» рынок, став настоящим хитом продаж — возвращается! В честь 20-летнего юбилея компания снова переиздает оригинальную электронную игрушку с живущим внутри питомцем.

Впрочем, есть и нововведения. Новинка меньше в размерах и позволяет выбрать одного из шести цифровых животных. За ними также нужно ухаживать, кормить, играть.

Стоит новый «Тамагочи» всего 1500 иен (14 долларов). Почти вся стартовая партия уже раскуплена. 

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