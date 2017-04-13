Питер Молинье назвал Kinect катастрофой

Основатель закрытой весной 2016-го года студии Lionehad Studios, легендарный игровой дизайнер Питер Молинье (Peter Molyneux) считает, что контроллер движений Kinect для игровой приставки Xbox 360 оказался совершенно провальным, назвав его катастрофой.

Основная мысль Молинье: «Kinect обещал слишком много, но давал слишком мало». Изначальная идея создать универсальный контроллер с широкими углами обзора и без необходимости задействовать дополнительную вычислительную мощность, была хороша на бумаге, но в реальность воплотить ее Microsoft не смогла.

Молинье работал над игрой для Kinect, приключением Fable: The Journey, которая получила довольно прохладные отзывы в прессе.

На данный момент Молинье трудится в студии 22 Cans.