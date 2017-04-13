Microsoft приглашает на анонс Xbox Scorpio 11 июня
Компания Microsoft начала рассылать журналистам приглашения на анонс новой игровой приставки Xbox, ранее известной под кодовым названием Project Scorpio. Мероприятие назначено на 11 июня к открытию выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Также анонс Project Scorpio именно 11 июня подтвержден в официальном блоге Xbox.
Напомним, первая официальная информация о Project Scorpio была раскрыта как раз на прошлогодней выставке E3 2016. Выход в продажу Project Scorpio запланирован на рождественский сезон продаж 2017 года.
Графическая производительность приставки достигает 6 терафлопс, она сможет обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.
Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray. Разработчики игр смогут задействовать только 8 ГБ видеопамяти, поскольку 4 ГБ отведены на системные нужды. При этом существующие игры в качестве 1080p приставка сможет преобразовать так, чтобы игра хорошо смотрелась на 4K-телевизоре.