Platinum Games хочет выпустить все свои игры на PC

Студия Platinum Games, с творчеством которой вы могли ознакомиться на примере вышедшего на этой неделе на PC зубодробительного боевика Bayonetta не против выпустить вообще все свои игры на PC. Однако, по словам представителей студии, решение принимают издатели.

«Аудитория PC огромна, ее нельзя игнорировать. Мы позитивно настроены по поводу переноса наших проектов на PC. Но решения принимаем не мы. На каких платформах появятся игры зависит от решения издательств. И многие из них сейчас понимают, что PC это важный рынок. Думаю, что в будущем игр будет появляться больше. Но если бы все зависело только от нас, мы бы не раздумывая выпускали вообще все наши игры на PC».

Источник
PCGamer
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