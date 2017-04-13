В сеть утек трейлер Star Wars: Battlefront II

В сети раньше времени появилось видео, посвященное боевику Star Wars: Battlefront II, официальная презентация которого должна случиться только 15 апреля на специальном мероприятии Star Wars Celebration. Ознакомиться с роликом вы можете ниже:

Посмотревшие тизер фанаты «Звездных Войн» теперь в курсе, что за предварительный заказ игры полагается бесплатный набор героев из фильма «Звездные Войны: Последние Джедаи».

Дата релиза не называется, но велика вероятность, что Battlefront II успеет выйти до конца года.

Над проектом трудится студия DICE, помогают довести игру до ума также специалисты из Criterion и Motive. Сиквел создается куда более масштабным, чем оригинал, нас ждет большее число локаций, множество новых персонажей из разных эпох «Звездных Войн», уникальные корабли, дополнительные режимы, а также полноценная сюжетная кампания. Об истории расскажут в ближайшие месяцы подробнее.

Создатели игры сообщили, что учли всю критику и пожелания фанатов и намереваются подарить геймерам идеальную игру по Star Wars.