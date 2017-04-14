Nintendo прекращает продажи NES Classic Edition

Компания Nintendo вскоре прекратит продажи ретро-приставки NES Classic Edition, по крайней мере, в Северной Америке. Об этом сообщили представители компании журналистам.





Последние поставки Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition ожидаются на территорию Северной Америки в течение апреля. Планов по производству дополнительных партий у Nintendo не имеется. Прекращение продаж и производства касается также контроллеров NES Classic Controller.

Напомним, продажи NES Classic Edition в комплекте с 30 классическими консольными играми стартовали в ноябре 2016 года. В феврале предупреждение о прекращении производства ретро-консоли выпустили норвежские ритейлеры. Пока неясно, охватит ли прекращение поставок все регионы.