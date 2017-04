В марте Nintendo Switch обогнала PS4 и Xbox One в США

Игровая приставка Nintendo Switch обогнала в марте в США главных конкурентов в лице PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft. NPD Group сообщает о 906 000 реализованных консолях. Это не только больше, чем было продано PS4 и Xbox One, но и является личным рекордом Nintendo на этом рынке.

Любопытно, что главная игра для Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, одна из наиболее высокооцененных игр за всю историю, разошлась даже большим тиражом, 925 000 копий. В Nintendo объясняют это, например, тем, что некоторые покупали игру заранее, еще до приобретения непосредственно самой платформы.

Что касается версии этой же игры для Nintendo Wii U, то ее приобрело около 400 тысяч игроков.

Напоминаем, что в России за приставку просят 22 499 рублей за комплект с набором серых контроллеров Joy-Con или с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.

Отдельно можно купить контроллер Nintendo Switch Pro за 4 499 рублей, подзаряжающий держатель Joy-Con за 1 999 рублей, а также чехол и защитную пленку для Nintendo Switch за 1 499 рублей.