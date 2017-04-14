The Surge ушла в печать

Ролевая игра The Surge от создателей Lords of the Fallen ушла на "золото". Проект можно будет приобрести уже 16 мая 2017-го года для PC, PS4, Xbox One. Также разработчики из Focus Home Interactive предусмотрели поддержку PS4 Pro. Благодаря обновлению первого дня на продвинутой системе Sony появится возможность играть в 4K (30 FPS) и 1080p (60 FPS). Что касается HDR, то его "включат" немного позже. 

The Surge рассказывает о мрачном научно-фантастическом мире будущего. Главный герой попадает в некий комплекс огромной корпорации, где машины неожиданны сошли с ума вместе со всем сотрудниками.

Источник
Gamingbolt
Теги
игры

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