Ремейк Yakuza выйдет в Европе

Компания Sega сообщила о своих планах выпустить англоязычный вариант Yakuza Kiwami, ремейка первой части долгоиграющего сериала Yakuza, в котором главную роль играют представители одноименной организации. Релиз в Европе состоится уже 29 августа 2017-го года.

Игра является экслкюзивом PlayStation 4. Стоимость Kiwami, что примечательно, окажется ниже, чем на "большие" проекты, всего 35 евро. У нас, думается, за нее попросят порядка 2000 рублей.

За предзаказ физической копии положен красивый стилбук. 

Источник
Sega
Теги
игры

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