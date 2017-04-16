Питер Мур уходит из игровой индустрии

Питер Мур (Peter Moore), работавший в игровой индустрии (в компаниях Sega, Microsoft и Electronic Arts) с 1998-го года, прощается с играми и переходит на пост генерального директора футбольного клуба «Ливерпуль». 

В связи с уходом Мур написал прощальное письмо: «Я понимаю, что я лишь продвигал выдающиеся идеи, был человеком, который делал веселые вещи, творил глупости, произносил мощные речи для привлечения внимания к творческим продуктам. Желаю всем вам восхищаться творениями разработчиков игр. А если вас разочаровывает проект, не стоит изливать недовольство в сеть, лучше быть конструктивными, предлагать свои идеи».

Источник
Thick Accent
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