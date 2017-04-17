Square Enix опубликовала новые скриншоты Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Компания Square Enix опубликовала скриншоты Final Fantasy XII: The Zodiac Age, ремастера Final Fantasy XII. Игра выходит 11 июля 2017 года в США и 13 июля в Европе эксклюзивно для PlayStation 4.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age от «просто» Final Fantasy XII отличается улучшенной графикой высокого разрешения (1080p), перезаписанным звуком, улучшенными видео-роликами, системой автоматического сохранения, быстрыми загрузками, ускоренным режимом (опробованным в World of Final Fantasy и помогающим сэкономить время в сражениях в 2-4 раза) и измененной системой развития персонажей. Также ожидается новая экипировка и новые предметы, отдельный режим испытаний и множество других нововведений.

Судя по скриншотам, игра стала действительно намного красивее.