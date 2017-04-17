Названы самые продаваемые игры в PS Store для PS4 в марте

В официальном блоге PlayStation появились списки наиболее популярных игр в PS Store для платформы PlayStation 4 за март 2017-го года. Так, в Европе наиболее популярной оказалась Horizon: Zero Dawn, а в США — Ghost Recon: Wildlands.

С десяткой самых востребованных европейских игр вы можете ознакомиться вот тут:

  1. Horizon: Zero Dawn
  2. Ghost Recon: Wildlands
  3. Rocket League
  4. FIFA 17
  5. Mass Effect: Andromeda
  6. Pro Evolution Soccer 2017
  7. The Last of Us
  8. Uncharted 4
  9. ARK: Survival Evolved
  10. The Witcher 3: Wild Hunt

А в США спросом пользуются:

  1. Ghost Recon: Wildlands
  2. Horizon: Zero Dawn
  3. Mass Effect: Andromeda
  4. MLB The Show 17
  5. Battlefield 1
  6. God of War 3
  7. FIFA 17
  8. Battlefield 4
  9. Rocket League
  10. Grand Theft Auto V
Источник
PlayStation
Теги
игры PlayStation 4

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