Названы самые продаваемые игры в PS Store для PS4 в марте

В официальном блоге PlayStation появились списки наиболее популярных игр в PS Store для платформы PlayStation 4 за март 2017-го года. Так, в Европе наиболее популярной оказалась Horizon: Zero Dawn, а в США — Ghost Recon: Wildlands.

С десяткой самых востребованных европейских игр вы можете ознакомиться вот тут:

Horizon: Zero Dawn Ghost Recon: Wildlands Rocket League FIFA 17 Mass Effect: Andromeda Pro Evolution Soccer 2017 The Last of Us Uncharted 4 ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt

А в США спросом пользуются:

Ghost Recon: Wildlands Horizon: Zero Dawn Mass Effect: Andromeda MLB The Show 17 Battlefield 1 God of War 3 FIFA 17 Battlefield 4 Rocket League Grand Theft Auto V