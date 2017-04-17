Названы самые продаваемые игры в PS Store для PS4 в марте
В официальном блоге PlayStation появились списки наиболее популярных игр в PS Store для платформы PlayStation 4 за март 2017-го года. Так, в Европе наиболее популярной оказалась Horizon: Zero Dawn, а в США — Ghost Recon: Wildlands.
С десяткой самых востребованных европейских игр вы можете ознакомиться вот тут:
- Horizon: Zero Dawn
- Ghost Recon: Wildlands
- Rocket League
- FIFA 17
- Mass Effect: Andromeda
- Pro Evolution Soccer 2017
- The Last of Us
- Uncharted 4
- ARK: Survival Evolved
- The Witcher 3: Wild Hunt
А в США спросом пользуются:
- Ghost Recon: Wildlands
- Horizon: Zero Dawn
- Mass Effect: Andromeda
- MLB The Show 17
- Battlefield 1
- God of War 3
- FIFA 17
- Battlefield 4
- Rocket League
- Grand Theft Auto V
ИсточникPlayStation