Представлено ограниченное издание Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

В итальянском магазине Showgame Palermo был открыт предварительный заказ на Limited Edition сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Ограниченное издание отличается уникальной деревянной упаковкой с изображением Аку Аку спереди. Внутри же лежит обычный диск с ремейками трех частей культовой аркады.

Предположительно, такое ограниченное издание окажется доступным исключительно в этом самом итальянском магазине. По всей видимости, кейс сделан силами местных мастеров, Activision к изданию отношения не имеет.

Напомним, что Crash Bandicoot N. Sane Trilogy появится 30 июня 2017 года только на консоли PlayStation 4.