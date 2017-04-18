Представлено ограниченное издание Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

В итальянском магазине Showgame Palermo был открыт предварительный заказ на Limited Edition сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Ограниченное издание отличается уникальной деревянной упаковкой с изображением Аку Аку спереди. Внутри же лежит обычный диск с ремейками трех частей культовой аркады.

Предположительно, такое ограниченное издание окажется доступным исключительно в этом самом итальянском магазине. По всей видимости, кейс сделан силами местных мастеров, Activision к изданию отношения не имеет.

Напомним, что Crash Bandicoot N. Sane Trilogy появится 30 июня 2017 года только на консоли PlayStation 4.

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