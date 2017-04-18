Sony выпускает PlayStation 4 Slim с удвоенным винчестером по прежней цене

Компания Sony через официальный аккаунт в Twitter объявила о скором выпуске игровой приставки PlayStation 4 Slim с винчестером объемом 1 ТБ. Такая комплектация станет доступна в США до конца апреля по рекомендованной розничной цене $299,99.





За эту цену в США сейчас доступна версия Sony PlayStation 4 Slim с 500 ГБ на винчестере. Отметим, что в ряде стран PlayStation 4 Slim с 1 ТБ уже предлагается с января в двух цветах, белый и черный, включая Россию.

Напомним, обновленная Playstation 4 была представлена осенью 2016 года и получила несколько косметических обновлений. Она на 30% меньше стандартной Playstation 4, которая вышла в 2013 году. Приставка на 16% легче и потребляет на 28% меньше электроэнергии. Она весит 2,1 кг вместо 2,8 кг, а размеры снизились с 275,1 x 305,1 x 53,1 мм до 265 x 288 x 39 мм. Кроме того, приставка поддерживает технологию High Dynamic Range (HDR) и Bluetooth версии 4.0.