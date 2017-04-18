Sony выпускает PlayStation 4 Slim с удвоенным винчестером по прежней цене

Компания Sony через официальный аккаунт в Twitter объявила о скором выпуске игровой приставки PlayStation 4 Slim с винчестером объемом 1 ТБ. Такая комплектация станет доступна в США до конца апреля по рекомендованной розничной цене $299,99.


За эту цену в США сейчас доступна версия Sony PlayStation 4 Slim с 500 ГБ на винчестере. Отметим, что в ряде стран PlayStation 4 Slim с 1 ТБ уже предлагается с января в двух цветах, белый и черный, включая Россию.

Напомним, обновленная Playstation 4 была представлена осенью 2016 года и получила несколько косметических обновлений. Она на 30% меньше стандартной Playstation 4, которая вышла в 2013 году. Приставка на 16% легче и потребляет на 28% меньше электроэнергии. Она весит 2,1 кг вместо 2,8 кг, а размеры снизились с 275,1 x 305,1 x 53,1 мм до 265 x 288 x 39 мм. Кроме того, приставка поддерживает технологию High Dynamic Range (HDR) и Bluetooth версии 4.0.

Источник
Sony
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4 Playstation 4 Slim

Комментарии

Материалы по теме

Sony выпускает PlayStation 4 Slim в белом

10 января

Sony начинает бета-тестирование прошивки PlayStation 4 с папками и новым интерфейсом

15 августа 2016

Sony открыла стримингововые игры PlayStation Now для Windows в Европе

24 августа 2016

Sony показала обновленный шлем виртуальной реальности Project Morpheus

5 марта 2015

Wargaming и Sony запускают специздание PlayStation 4 для фанатов World of Tanks

15 декабря 2016

Европейские продажи PlayStation TV начнутся 14 ноября

14 августа 2014
Из рубрикиИгры
Дополнение Watch_Dogs 2 "Никаких компромиссов" вышло для PlayStation 4
Destiny 2 сравнили с World of Warcraft
Для Nintendo Switch создают батарейный блок

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 44
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39