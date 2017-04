Для Nintendo Switch создают батарейный блок

InDemand Design создает дополнительный батарейный блок SwitchCharge для игровой приставки Nintendo Switch. Сбор средств идет на краудфандинговой платформе IndieGoGo. Разработчикам уже удалось собрать более 200 тысяч долларов, хотя изначально им требовалось всего 80 тысяч. Сборы продлятся еще 18 дней.

Дополнительный аккумулятор продлит время автономной работы Switch на многие часы — например, при 30% яркости экрана в The Legend of Zelda: Breath of the Wild можно играть на протяжении 10 часов 40 минут. Проекты попроще вовсе могут «выдержать» до 14 часов!

SwitchCharge на 12 000 мАч также комплектуется подставкой и новым USB-портом для зарядки. Гаджет поддерживает технологию быстрой зарядки, имеет два слота для карт с играми, а также защищает Switch.

Цена — 85 долларов.