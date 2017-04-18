Дополнение Watch_Dogs 2 "Никаких компромиссов" вышло для PlayStation 4

Компания Ubisoft сообщила о выпуске дополнения "Никаких компромиссов" (No Compromise) для игры Watch_Dogs 2. Это уже третье дополнение к Watch_Dogs 2, сейчас оно стало доступно для пользователей игровой приставки Sony PlayStation 4, а для релиз для Xbox One и ПК (Windows) запланирован на 18 мая 2017 года.







"Никаких компромиссов" предлагает новый контент, в том числе операцию DedSec "Московский Гамбит" и новое испытание: гонки на время с шестью разными трассами для одного игрока, а также два новых вида нелетального оружия и три набора предметов в стиле экстренных служб.

В набор входят не просто предметы персонализации — костюмы и транспорт позволяют влиять на поведение неигровых персонажей. К примеру, в полицейской форме можно приказать любому прохожему остановиться, а в форме работника скорой - приводить в чувство неигровых персонажей, потерявших сознание.

Обновление "Никаких компромиссов" доступно в рамках подписки Season Pass или как самостоятельная загрузка.