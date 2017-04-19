Bayonetta разошлась тиражом более 100 000 копий на PC

Сообщается, что оригинальная Bayonetta, появившаяся на PC 11 апреля 2017-го года, уже успела разойтись в Steam тиражом более 100 тысяч экземпляров (114 007 к этому часу, если точнее), сообщает сайт SteamSpy.

Спрос на боевик Sega весьма порадовал, так что существует вероятность, что рано или поздно мы увидим и другие консольные порты компании для PC.

Напомним, что релиз Bayonetta изначально состоялся на Xbox 360 и PS3 в 2009-ом году. Игра получила положительные отзывы в прессе (на Metacritic версия для PS3 имеет 87 баллов из 100 возможных, а вариант для Xbox 360 – уже 90 баллов) и сумела обрести статус культовой. Продолжение, Bayonetta 2, вышло исключительно на Wii U в 2014-ом году.

На PC Bayonetta поддерживает разрешение до 4K, предлагает множество визуальных настроек, работает при 60 FPS, поддерживает клавиатуру и мышь, достижения Steam, облачные сохранения и так далее.