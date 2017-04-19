Full Throttle Remastered поступила в продажу

Переиздание легендарной приключенческой игры Full Throttle из 1990-х поступило в продажу для PC, PlayStation 4 и PS Vita. Цена в Steam составляет всего 279 рублей, тогда как обладателям консолей придется заплатить уже 1069 рублей!

Full Throttle, созданный Тимом Шафером (Tim Shaffer), появился в далеком 1995-ом году, завоевал огромное количество наград и превратился в настоящую культовую классику. Многие до сих пор считают Full Throttle вершиной жанра рисованных приключенческих игр за всю их историю.

В ремастере — улучшенная графика, доработанное управление, обновленный звук. Также имеется возможность услышать комментарии авторов проекта во время прохождения. Double Fine также оставила возможность переключиться на оригинальный звук и графику, более чем 20-летней давности.

Full Throttle Remastered на Metacritic имеет среднюю оценку 80 баллов из 100 возможных.