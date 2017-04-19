Full Throttle Remastered поступила в продажу

Переиздание легендарной приключенческой игры Full Throttle из 1990-х поступило в продажу для PC, PlayStation 4 и PS Vita. Цена в Steam составляет всего 279 рублей, тогда как обладателям консолей придется заплатить уже 1069 рублей!

Full Throttle, созданный Тимом Шафером (Tim Shaffer), появился в далеком 1995-ом году, завоевал огромное количество наград и превратился в настоящую культовую классику. Многие до сих пор считают Full Throttle вершиной жанра рисованных приключенческих игр за всю их историю.

В ремастере — улучшенная графика, доработанное управление, обновленный звук. Также имеется возможность услышать комментарии авторов проекта во время прохождения. Double Fine также оставила возможность переключиться на оригинальный звук и графику, более чем 20-летней давности.

Full Throttle Remastered на Metacritic имеет среднюю оценку 80 баллов из 100 возможных.

Источник
Steam
Теги
игры Full Throttle Remastered

Комментарии

Из рубрикиИгры
Disney Afternoon Collection поступила в продажу
NES Classic стоила на eBay в среднем 332 доллара после сообщения о прекращении производства
Анонсирована славянская ролевая игра Yaga

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 44
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39