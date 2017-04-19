Шутер VR Invaders для виртуальной реальности вышел на PlayStation VR

Игровое подразделение Mail.Ru Group сообщило о выходе шутера VR Invaders для устройств виртуальной реальности в версии для PlayStation 4 и шлема PlayStation VR.

Напомним, VR Invaders стал первой игрой с поддержкой виртуальной реальности Mail.Ru Group. В декабре он вышел в Steam для PC со шлемами HTC Vive и Oculus Rift.

Геймеры смогут сразиться с боевыми дронами, управляющимися искусственным интеллектом, с разными механиками поведения. Причем в дополнение к рядовым дронам, игрокам могут встретиться и "боссы". По сюжту,

Источник
Mail.Ru
Теги
игра PlayStation 4 виртуальная реальность Mail.Ru PlayStation VR VR Invaders

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