Шутер VR Invaders для виртуальной реальности вышел на PlayStation VR

Игровое подразделение Mail.Ru Group сообщило о выходе шутера VR Invaders для устройств виртуальной реальности в версии для PlayStation 4 и шлема PlayStation VR.

Напомним, VR Invaders стал первой игрой с поддержкой виртуальной реальности Mail.Ru Group. В декабре он вышел в Steam для PC со шлемами HTC Vive и Oculus Rift.

Геймеры смогут сразиться с боевыми дронами, управляющимися искусственным интеллектом, с разными механиками поведения. Причем в дополнение к рядовым дронам, игрокам могут встретиться и "боссы". По сюжту,