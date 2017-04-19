NES Classic стоила на eBay в среднем 332 доллара после сообщения о прекращении производства

13 апреля компания Nintendo сообщила, что вскоре прекратит продажи ретро-приставки NES Classic Edition, по крайней мере, в Северной Америке.

После такой печальной новости NES Classic на eBay стали покупать куда активнее. Сообщается, что одна консоль «уходила» каждые две минуты. Средняя стоимость составила 332 доллара. Это при том, что розничная цена составляет всего 60 долларов.

Последние поставки Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition ожидаются в течение апреля. Планов по производству дополнительных партий у Nintendo не имеется. Прекращение продаж и производства касается также контроллеров NES Classic Controller.

Напомним, продажи NES Classic Edition в комплекте с 30 классическими консольными играми стартовали в ноябре 2016 года. В феврале предупреждение о прекращении производства ретро-консоли выпустили норвежские ритейлеры. Пока неясно, охватит ли прекращение поставок все регионы.