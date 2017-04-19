Quantic Dream может работать над секретным проектом

По слухам, компания Quantic Dream, прославившаяся такими играми, как Omikron, Fahrenheit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls, сейчас трудится не только над Detroit: Become Human, но и над неким пока еще официально неанонсированным проектом, а, возможно, сразу несколькими.

На мысли об этом журналистов натолкнули профили бывших сотрудников студии на сайте LinkedIn. Так, у Захари Пэрриса (Zachary Parris), трудившегося в студии с 2012 по 2014 год, обнаружилась запись не только о Bеуond: Two Souls и Detroit: Become Human, но и о Unannounced Quantic Dream Title («Неанонсированная игра от Quantic Dream»). Информация подтверждается и профилем Джоэля Джанисса (Joel Janisse).

Впрочем, к секретным, неанонсированным проектам вполне могут относиться Kara и Dark Sorcerer, которые так и не продвинулись дальше технических демонстраций и в полноценные, самостоятельные игры так и не «выросли». 

Источник
Gamingbolt
Теги
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